АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали Alpina B7 2020 года самым быстрым седаном в мире
EUR 74.39 USD 65.68
Курс валют на 14.02.2019

Александр Буйнов оригинально поздравил жену с Днём Валентина

Александр Буйнов оригинально поздравил жену Алёну Гутман с Днём Валентина в Instagram. Артист признался, что с супругой провёл "на одной кровати" вот уже 33 года.
Александр Буйнов оригинально поздравил жену с Днём Валентина

На странице Буйнова в соцсети появился трогательный пост с поздравлением Алёны Гутман ко Дню Валентина. Исполнитель признался, что в браке были падения и взлёты, однако ничто не помешало супругам прожить вместе целых 33 года. Также артист поднял тему платонической любви, которая не может быть полноценна, ведь очень важны и физические ласки.

"Главное - это не высокие отношения, как у Крупской с Лениным, ведь когда кончаются ощущения, умирает и любовь", - поделился своим опытом Буйнов.

В комментариях читатели блога отметили, что отношения певца с Гутман действительно не всегда были идеальными. Кто-то из подписчиков вспомнил внебрачные связи Буйнова, которым тот не придаёт значения. Отметим, что с третьей женой артист живёт с 1984 года, однако общих детей пара не завела.

"Алёнка, моя трогательная (обожаю тебя трогать)! - пошутил исполнитель. - Всем целоваться сегодня много и вкусно, желательно мужчинам с женщинами!



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Появились фотографии салона нового Land
Опубликованы фото новой беззеркальной
Похудевшая Мария Максакова показала
На тестах в Германии замечен новый
Анастасия Решетова не отмечает День
Сестры Анна и Надежда Михалковы
Пётр Мамаев сыграл на поле "Бутырки" в
Moto G7 Power стал смартфоном с самой
Алика Смехова поздравила поклонников с
Ольга Серябкина в День Святого
Ксения Собчак в День всех влюблённых
Вдове и дочери Сергея Захарова
Александр Буйнов оригинально поздравил
Татьяну Васильеву отказались приглашать
В КНР виновником аварии на дороге стал
Эксперты раскрыли способ кражи
Александр Васильев оценил наряды Аглаи
85-летнего Василия Ланового не
Блогер восхитился китайским современным
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Эксперты назвали Alpina B7 2020 года
Обнародованы первые кадры со съемок
Хип-хоп исполнитель Feduk стал самым
Саманта Маркл негативно отреагировала
Победительница “Холостяка” Дарья
Кейт Миддлтон вышла в свет в образе
В День всех влюбленных Глюкоза
На снимках Марса уфолог обнаружил
Эксперты назвали доступные виды
Над лесом в Орегоне были замечены три
Просмотреть все новости