Александр Буйнов оригинально поздравил жену с Днём Валентина

"Главное - это не высокие отношения, как у Крупской с Лениным, ведь когда кончаются ощущения, умирает и любовь", - поделился своим опытом Буйнов.

"Алёнка, моя трогательная (обожаю тебя трогать)! - пошутил исполнитель. - Всем целоваться сегодня много и вкусно, желательно мужчинам с женщинами!

На странице Буйнова в соцсети появился трогательный пост с поздравлением Алёны Гутман ко Дню Валентина. Исполнитель признался, что в браке были падения и взлёты, однако ничто не помешало супругам прожить вместе целых 33 года. Также артист поднял тему платонической любви, которая не может быть полноценна, ведь очень важны и физические ласки.В комментариях читатели блога отметили, что отношения певца с Гутман действительно не всегда были идеальными. Кто-то из подписчиков вспомнил внебрачные связи Буйнова, которым тот не придаёт значения. Отметим, что с третьей женой артист живёт с 1984 года, однако общих детей пара не завела.