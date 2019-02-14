Ольга Серябкина в День Святого Валентина раскрыла свою главную любовь
Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала, что для нее является главной любовью всей жизни. В День Святого Валентина в своем Instagram певица призналась в чувствах сладостям.
Своим подписчикам артистка рассказала о том, как беззаветно любит сладкое. Девушка, не скрывая чувств, сообщила, что готова тратить любые деньги на кондитерские изделия, так как не может прожить без них ни одного дня. Однако Серябкина не скрывает, что такая любовь приносит ей страдания в виде лишних килограмм.
В комментариях певица попросила своих поклонников признаться в таких же сильных чувствах тому, кого они действительно любят, даже если адресовано это будет не человеку.
Своим подписчикам артистка рассказала о том, как беззаветно любит сладкое. Девушка, не скрывая чувств, сообщила, что готова тратить любые деньги на кондитерские изделия, так как не может прожить без них ни одного дня. Однако Серябкина не скрывает, что такая любовь приносит ей страдания в виде лишних килограмм.
«Мы часто расставались. Иногда на долгие месяцы... Но я всё равно возвращалась. Мы встречались взглядом где-то абсолютно случайно и все начиналось заново», - поделилась звезда.
В комментариях певица попросила своих поклонников признаться в таких же сильных чувствах тому, кого они действительно любят, даже если адресовано это будет не человеку.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:31