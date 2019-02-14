В Японии хозяева похищенных бонсай-деревьев просят воров ухаживать за ними





В саду Фуюри Иимура растут свыше 3000 деревьев бонсай. Он всегда открыт для родственников и посетителей, чье внимание привлекают экзотические растения. В январе из сада исчезли 7 бонсай, стоимость которых может составлять около 100 000 долларов США. Самым ценным является 400-летний японский можжевельник шимпаку. Последний был найден предками нынешних представителей Иимуры на склоне горы.Владельцы растений не предполагали, что их детище кто-то решится похитить, они очень расстроены, но просят не возвращать деревья, а ухаживать за ними, ведь ценнейшие создания значили для японской семьи даже больше, чем дети.Фуюми Иимура написал в социальной сети, что его сердце разбито таким жестоким поступком. По словам владельца, жадность и корыстолюбие может убить деревья бонсай, которым нужно поклоняться, но в то же время человеку, совершившему "злодеяние", придется поплатиться за это.