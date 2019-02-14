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Тайваньский бренд Luxgen рассекретил свой новый кроссовер URX

Известный тайваньский бренд Luxgen официально рассекретил свой новый кроссовер URX. Полноценный дебют представителя сегмента SUV состоится уже во втором квартале 2019 года.
Тайваньский бренд Luxgen рассекретил свой новый кроссовер URX

Пока доступны только рендеры нового Luxgen URX в высоком качестве. Дизайн кроссовера реализован в современном европейском стиле, предусмотрена массивная радиаторная решетка, а оптика паркетника заужена. В салоне будет присутствовать как натуральная, так и искусственная кожа, предусмотрен мультимедийный дисплей и ряд систем для комфорта водителя и пассажиров. Под капотом кроссовера установят мотор объемом 1.8 литра, однако мощность силовой установки пока не раскрывается.

Стоит отметить, что тайваньский бренд Luxgen прежде предпринимал попытки покорить рынок России, что случилось в 2013 году. Тогда в отечественных дилерских центрах для приобретения предлагался кроссовер Luxgen 7 SUV, однако за два года было реализовано всего 700 экземпляров модели, что и заставило производителя остановить продажи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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