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Татьяну Васильеву отказались приглашать на съемки «Сватов»

Татьяна Васильева сообщила, что в съемках нового сезона сериала «Сваты» участвовать не будет. Актриса заявила, что ее не пригласили на продолжение ситкома.

Татьяну Васильеву отказались приглашать на съемки «Сватов»

Съемки продолжения полюбившегося многим сериала уже стартовали, однако Васильевой в новом сезоне увидеть не удастся. Известная актриса призналась, что ее роль убрали. Артистка предполагает, что это могло случиться из-за того, что она кому-то перешла дорогу, но кому сама не знает. Она также сообщила, что с ней такое часто случается.

Татьяна Васильева не держит обиду на создателей сериала. Она выказывает свое уважение сценаристам и режиссерам, признает их мастерство и чувство юмора. На площадке, по словам актрисы, всегда царила добродушная атмосфера, а всем артистам разрешено импровизировать и проявлять свои таланты. Однако она поняла, что появилась какая-то напряженность, из-за которой на съемочной площадке «Сватов» знаменитость больше не появится.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:20

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