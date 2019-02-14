Татьяну Васильеву отказались приглашать на съемки «Сватов»

Съемки продолжения полюбившегося многим сериала уже стартовали, однако Васильевой в новом сезоне увидеть не удастся. Известная актриса призналась, что ее роль убрали. Артистка предполагает, что это могло случиться из-за того, что она кому-то перешла дорогу, но кому сама не знает. Она также сообщила, что с ней такое часто случается.Татьяна Васильева не держит обиду на создателей сериала. Она выказывает свое уважение сценаристам и режиссерам, признает их мастерство и чувство юмора. На площадке, по словам актрисы, всегда царила добродушная атмосфера, а всем артистам разрешено импровизировать и проявлять свои таланты. Однако она поняла, что появилась какая-то напряженность, из-за которой на съемочной площадке «Сватов» знаменитость больше не появится.