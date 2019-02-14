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Вдове и дочери Сергея Захарова предстоит поделить его солидное состояние

Сегодня в возрасте 68 лет ушел из жизни знаменитый певец и актер Сергей Захаров. Теперь его наследникам предстоит поделить солидное состояние, которое исполнитель успел заработать за годы творческой деятельности.


Вдове и дочери Сергея Захарова предстоит поделить его солидное состояние

Сергей Захаров с 1968 года и до своей кончины был женат на одной женщине - Алле Салигулиной. У него есть единственная дочь Наталья. Согласно законодательству, все имущество артиста они унаследуют поровну. Скорее всего, у самых родных людей покойного певца не возникнет проблем в решении этого вопроса.

В 80-х годах Сергей Захаров женой и дочерью переехал из Северной столицы в собственный загородный особняк, расположенный в лесу под Зеленогорском на Карельском перешейке. В доме насчитывается больше 10 комнат, он построен вблизи озера. Место отличается тишиной и спокойствием: нет ни дорог, ни соседей.

К особняку прилегает участок площадью 25 соток, при жизни исполнителя летом там паслась домашняя живность. Артист даже приобрел мини-трактор и на досуге чистил дорожки от снега, обрабатывал огород и ухаживал за цветами. В саду растут плодовые деревья и кустарники, напротив дома – участок для пикников. По оценкам экспертов в сфере недвижимости, стоимость такого объекта может превышать 50 миллионов рублей.

Вдове и дочери Сергея Захарова предстоит поделить его солидное состояние

Также родным Сергея Захарова достанется и квартира в Москве, стоимость которой составляет 20 миллионов рублей.



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:26

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