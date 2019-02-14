Вдове и дочери Сергея Захарова предстоит поделить его солидное состояние





Сергей Захаров с 1968 года и до своей кончины был женат на одной женщине - Алле Салигулиной. У него есть единственная дочь Наталья. Согласно законодательству, все имущество артиста они унаследуют поровну. Скорее всего, у самых родных людей покойного певца не возникнет проблем в решении этого вопроса.В 80-х годах Сергей Захаров женой и дочерью переехал из Северной столицы в собственный загородный особняк, расположенный в лесу под Зеленогорском на Карельском перешейке. В доме насчитывается больше 10 комнат, он построен вблизи озера. Место отличается тишиной и спокойствием: нет ни дорог, ни соседей.К особняку прилегает участок площадью 25 соток, при жизни исполнителя летом там паслась домашняя живность. Артист даже приобрел мини-трактор и на досуге чистил дорожки от снега, обрабатывал огород и ухаживал за цветами. В саду растут плодовые деревья и кустарники, напротив дома – участок для пикников. По оценкам экспертов в сфере недвижимости, стоимость такого объекта может превышать 50 миллионов рублей.Также родным Сергея Захарова достанется и квартира в Москве, стоимость которой составляет 20 миллионов рублей.