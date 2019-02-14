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Chevrolet увеличила расценки в РФ на версии Tahoe и Traverse

Chevrolet увеличила расценки в РФ на версии Tahoe, а также Traverse. Цены на данные вариации увеличились в размере 70 000 – 120 000 руб.

Chevrolet увеличила расценки в РФ на версии Tahoe и Traverse

Кроссовер версии Chevrolet Traverse (комплектация LT) расценивается минимум в 3 390 000 руб. Топовая вариация Premier расценивается в 3 690 000 руб. Обе модификация получили 3,6-литровый силовой агрегат на 318 «лошадок», а также автоматическую трансмиссию. Внедорожная версия Chevrolet Tahoe теперь доступна от 4 490 000 руб. за версию LT, а также до 4 990 000 руб. за топовую Premier. Данную модель в РФ поставляют с 6,2-литровым мотором на 409 «лошадок», который работает вместе с «автоматом». У обеих версий завершились поставки базовых комплектаций LE. Вследствие этого минимальные расценки на обе внедорожные версии также увеличились.

Тюнеры Speciality Vehicle Engineering недавно представили версии Suburban, а также Tahoe на 1000 лошадиных сил. Данные версии наделили пакетом доработок, включающим внешний тюнинг, а также технические изменения.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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