85-летнего Василия Ланового не пропустили на борт "Победы"





Лановой пожаловался на сотрудника авиакомпании "Победа", из-за которого он вовремя не вылетел на концерты в Ростове-на-Дону. Актёр приехал на регистрацию заранее, но на стойке работник ему заявил, что взять кофр с собой в салон нельзя. Последний не помещался в калибратор.Спеша на рейс, Лановой предложил заплатить государственную пошлину за перегруз, однако сотрудник не стал его слушать и деньги брать отказался. Пока артист участвовал в разбирательстве, посадка закончилась и самолёт улетел. В итоге, чтобы попасть на концерт, Лановому пришлось лететь другой авиалинией, купив билет на ближайший рейс.Отметим, что "Победа" вводит новые нормы для ручной клади 18 февраля. Весить багаж может не больше 10 килограмм, помещаясь в калибратор 36х30х4 сантиметра. Однако брать на борт личные вещи сверх нормы в некоторых случаях будет позволено.Представители "Победы", комментируя ситуацию с Лановым, обвинили в недобросовестности его менеджеров. Они должны были знать правила перевозчика, а не вызывать конфликтных ситуаций.