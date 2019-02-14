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Посетительница одного из пабов Англии Элли Бойлинг столкнулась с призраком

В Англии, в пабе под названием «The Dolphin», расположенном в графстве Суссекс, запечатлели загадочное явление. Ролик, снятый камерой наблюдения пивной, зафиксировал посетительницу заведения Элли Бойлинг и находящегося рядом с ней парящего призрака.

Посетительница одного из пабов Англии Элли Бойлинг столкнулась с призраком

Свидетельница сверхъестественного явления находилась на втором этаже бара, когда вдруг ощутила нечто «невидимое и холодное», проплывшее возле нее по воздуху. Британка была шокирована и обратилась к владельцам «The Dolphin».

Хозяева пересмотрели кадры с камеры и обнаружили: позади Элли Бойлинг появился не имеющий определенной формы сгусток света. Аномалия парила над воздухом и напоминала какой-то жуткий силуэт. Клиентка заведения сделала вывод, что это был призрак паба, основанного в 1735 году.

«The Dolphin» давно считается не только лучшим баром Соединенного Королевства, но и одним из наиболее популярных мистических зданий, населенных, по слухам, различной нечистью. По мнению хозяина старинного заведения, здесь нередко происходили загадочные вещи, выходящие за грани реальности.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:00

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