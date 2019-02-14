Посетительница одного из пабов Англии Элли Бойлинг столкнулась с призраком
В Англии, в пабе под названием «The Dolphin», расположенном в графстве Суссекс, запечатлели загадочное явление. Ролик, снятый камерой наблюдения пивной, зафиксировал посетительницу заведения Элли Бойлинг и находящегося рядом с ней парящего призрака.
Свидетельница сверхъестественного явления находилась на втором этаже бара, когда вдруг ощутила нечто «невидимое и холодное», проплывшее возле нее по воздуху. Британка была шокирована и обратилась к владельцам «The Dolphin».
Хозяева пересмотрели кадры с камеры и обнаружили: позади Элли Бойлинг появился не имеющий определенной формы сгусток света. Аномалия парила над воздухом и напоминала какой-то жуткий силуэт. Клиентка заведения сделала вывод, что это был призрак паба, основанного в 1735 году.
«The Dolphin» давно считается не только лучшим баром Соединенного Королевства, но и одним из наиболее популярных мистических зданий, населенных, по слухам, различной нечистью. По мнению хозяина старинного заведения, здесь нередко происходили загадочные вещи, выходящие за грани реальности.
Свидетельница сверхъестественного явления находилась на втором этаже бара, когда вдруг ощутила нечто «невидимое и холодное», проплывшее возле нее по воздуху. Британка была шокирована и обратилась к владельцам «The Dolphin».
Хозяева пересмотрели кадры с камеры и обнаружили: позади Элли Бойлинг появился не имеющий определенной формы сгусток света. Аномалия парила над воздухом и напоминала какой-то жуткий силуэт. Клиентка заведения сделала вывод, что это был призрак паба, основанного в 1735 году.
«The Dolphin» давно считается не только лучшим баром Соединенного Королевства, но и одним из наиболее популярных мистических зданий, населенных, по слухам, различной нечистью. По мнению хозяина старинного заведения, здесь нередко происходили загадочные вещи, выходящие за грани реальности.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:00