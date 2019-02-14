АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали Alpina B7 2020 года самым быстрым седаном в мире
EUR 74.39 USD 65.68
Курс валют на 14.02.2019

Анастасия Решетова не отмечает День Влюбленных

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова заявила в своем Instagram, что не любит День Святого Валентина. Девушка уверена, что праздник популяризирован только с коммерческой целью.

Анастасия Решетова не отмечает День Влюбленных

На своей страничке в социальной сети модель высказала свое мнение относительно 14 февраля. Она считает, что между двумя любящими людьми должна быть романтика круглый год, а не по особым датам. Девушка утверждает, что этот день стали популяризировать только для того, чтобы продать побольше цветов и прочих подарков.

Кроме того, Решетова напомнила, что праздник является католическим, а в России всего 3% людей с таким вероисповеданием.

Подписчики разделились на два лагеря в комментариях. Одни полностью согласны с мнением, что это бесполезный праздник, другие же, наоборот, негативно восприняли высказывания девушки. Одна из пользователей отметила, что если Анастасия Решетова не отмечает католический праздник, то и фото в хиджабе, будучи православной, публиковать не должна.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Появились фотографии салона нового Land
Опубликованы фото новой беззеркальной
Похудевшая Мария Максакова показала
На тестах в Германии замечен новый
Анастасия Решетова не отмечает День
Сестры Анна и Надежда Михалковы
Пётр Мамаев сыграл на поле "Бутырки" в
Moto G7 Power стал смартфоном с самой
Алика Смехова поздравила поклонников с
Ольга Серябкина в День Святого
Ксения Собчак в День всех влюблённых
Вдове и дочери Сергея Захарова
Александр Буйнов оригинально поздравил
Татьяну Васильеву отказались приглашать
В КНР виновником аварии на дороге стал
Эксперты раскрыли способ кражи
Александр Васильев оценил наряды Аглаи
85-летнего Василия Ланового не
Блогер восхитился китайским современным
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Эксперты назвали Alpina B7 2020 года
Обнародованы первые кадры со съемок
Хип-хоп исполнитель Feduk стал самым
Саманта Маркл негативно отреагировала
Победительница “Холостяка” Дарья
Кейт Миддлтон вышла в свет в образе
В День всех влюбленных Глюкоза
На снимках Марса уфолог обнаружил
Эксперты назвали доступные виды
Над лесом в Орегоне были замечены три
Просмотреть все новости