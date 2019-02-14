Анастасия Решетова не отмечает День Влюбленных

На своей страничке в социальной сети модель высказала свое мнение относительно 14 февраля. Она считает, что между двумя любящими людьми должна быть романтика круглый год, а не по особым датам. Девушка утверждает, что этот день стали популяризировать только для того, чтобы продать побольше цветов и прочих подарков.Кроме того, Решетова напомнила, что праздник является католическим, а в России всего 3% людей с таким вероисповеданием.Подписчики разделились на два лагеря в комментариях. Одни полностью согласны с мнением, что это бесполезный праздник, другие же, наоборот, негативно восприняли высказывания девушки. Одна из пользователей отметила, что если Анастасия Решетова не отмечает католический праздник, то и фото в хиджабе, будучи православной, публиковать не должна.