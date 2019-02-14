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Алика Смехова поздравила поклонников с "Днём Святого армянина"

Алика Смехова поздравила поклонников в Instgaram с "Днём Святого армянина". Артистка призналась, что не грустит, встречая праздник без пары.
Алика Смехова поздравила поклонников с "Днём Святого армянина"

Смехова на своей странице в соцсети поздравила подписчиков с Днём всех влюблённых и утешила тех, у кого второй половинки пока ещё нет. Сама актриса также пока не нашла своего избранника и не раз отмечала 14 февраля в одиночестве, но вместо грусти привыкла шутить. Так, знаменитость назвала праздник "Днём Святого осетина или армянина", оставив выбор за фанатами.

"Сегодня не нужно расстраиваться, ведь надежда всегда умирает последней", - пишет знаменитость.

Смехова привела в пример то, что никто не грустит в День медицинского работника или металлурга, поэтому Валентинов день также нужно воспринимать проще, а не смотреть на посты счастливых влюблённых пар в соцсетях с тоской. Согласилась с таким мнением и Ольга Кабо, крёстная сына артистки Артёма. Подруге знаменитость пожелала верить в лучшее и никогда не опускать руки.

Напомним, что Смехова была трижды разведена и воспитывает двух сыновей от последнего брака с бизнесменом по имени Николай. Младший наследник певицы Макар уже преуспел в спорте, занимая первые места на турнирах по Джиу-Джитсу.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:39

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