АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали Alpina B7 2020 года самым быстрым седаном в мире
EUR 74.39 USD 65.68
Курс валют на 14.02.2019

Эксперты раскрыли способ кражи мошенниками денег у одиноких людей

Эксперты из компании Agari сумели раскрыть способ, посредством которого мошенники крадут деньги у одиноких граждан. Такие “операции” проворачивали члены кибергруппировки “Алая вдова”, базируется которая в Нигерии.
Эксперты раскрыли способ кражи мошенниками денег у одиноких людей

Злоумышленники в популярных соцсетях и на площадках для онлайн-знакомств регистрировали фейковые аккаунты, используя придуманные имена и биографии. Фото для профилей служили изображения реальных привлекательных людей. Находя жертв, мошенники вступали с ними в виртуальные отношения, начиная рассказывать о трудностях в жизни и прося оказать финансовую помощь. Обычно средства были необходимы для покупки билетов, оплаты проживания и т.д.

В Agari рассказали, что один из жителей Техаса за год своей “возлюбленной” в Сети успел перевести порядка 50 тысяч долларов. Если мужчина был не в состоянии помочь, мошенники под видом “девушки” отказывались продолжать общение, и тогда американцу приходилось даже занимать деньги у родственников. Жертвами хакеров являлись преимущественно одинокие или пожилые люди, фермеры или инвалиды.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Появились фотографии салона нового Land
Опубликованы фото новой беззеркальной
Похудевшая Мария Максакова показала
На тестах в Германии замечен новый
Анастасия Решетова не отмечает День
Сестры Анна и Надежда Михалковы
Пётр Мамаев сыграл на поле "Бутырки" в
Moto G7 Power стал смартфоном с самой
Алика Смехова поздравила поклонников с
Ольга Серябкина в День Святого
Ксения Собчак в День всех влюблённых
Вдове и дочери Сергея Захарова
Александр Буйнов оригинально поздравил
Татьяну Васильеву отказались приглашать
В КНР виновником аварии на дороге стал
Эксперты раскрыли способ кражи
Александр Васильев оценил наряды Аглаи
85-летнего Василия Ланового не
Блогер восхитился китайским современным
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Эксперты назвали Alpina B7 2020 года
Обнародованы первые кадры со съемок
Хип-хоп исполнитель Feduk стал самым
Саманта Маркл негативно отреагировала
Победительница “Холостяка” Дарья
Кейт Миддлтон вышла в свет в образе
В День всех влюбленных Глюкоза
На снимках Марса уфолог обнаружил
Эксперты назвали доступные виды
Над лесом в Орегоне были замечены три
Просмотреть все новости