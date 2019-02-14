Эксперты раскрыли способ кражи мошенниками денег у одиноких людей





Злоумышленники в популярных соцсетях и на площадках для онлайн-знакомств регистрировали фейковые аккаунты, используя придуманные имена и биографии. Фото для профилей служили изображения реальных привлекательных людей. Находя жертв, мошенники вступали с ними в виртуальные отношения, начиная рассказывать о трудностях в жизни и прося оказать финансовую помощь. Обычно средства были необходимы для покупки билетов, оплаты проживания и т.д.В Agari рассказали, что один из жителей Техаса за год своей “возлюбленной” в Сети успел перевести порядка 50 тысяч долларов. Если мужчина был не в состоянии помочь, мошенники под видом “девушки” отказывались продолжать общение, и тогда американцу приходилось даже занимать деньги у родственников. Жертвами хакеров являлись преимущественно одинокие или пожилые люди, фермеры или инвалиды.