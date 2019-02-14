Александр Васильев оценил наряды Аглаи Тарасовой
Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев прокомментировал гардероб Аглаи Тарасовой. Критик по достоинству оценил наряды дочери Ксении Раппопорт.
Звезда «Интернов», по мнению Васильева, очень похожа на свою маму. Гуру моды отмечает, что на нее девушка равняется не только в профессиональном плане, но и в чувстве стиля. Он заявил, что Тарасова появляется на светских мероприятиях в очень эффектных нарядах, каждый из которых врезается в память.
Ведущий рассказал, что гардероб молодой актрисы состоит из простых по крою вещей, однако в правильном сочетании с аксессуарами ей удается выглядеть очень изысканно. Он также отметил, что Аглая Тарасова избегает пестрых цветочных принтов, а также разноцветной одежды.
Александр Васильев известен своими жесткими высказываниями в адрес гардероба звезд. Он всегда прямо высказывал свое мнение по поводу их нарядов.
Звезда «Интернов», по мнению Васильева, очень похожа на свою маму. Гуру моды отмечает, что на нее девушка равняется не только в профессиональном плане, но и в чувстве стиля. Он заявил, что Тарасова появляется на светских мероприятиях в очень эффектных нарядах, каждый из которых врезается в память.
Ведущий рассказал, что гардероб молодой актрисы состоит из простых по крою вещей, однако в правильном сочетании с аксессуарами ей удается выглядеть очень изысканно. Он также отметил, что Аглая Тарасова избегает пестрых цветочных принтов, а также разноцветной одежды.
Александр Васильев известен своими жесткими высказываниями в адрес гардероба звезд. Он всегда прямо высказывал свое мнение по поводу их нарядов.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:52