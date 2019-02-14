Александр Васильев оценил наряды Аглаи Тарасовой

Звезда «Интернов», по мнению Васильева, очень похожа на свою маму. Гуру моды отмечает, что на нее девушка равняется не только в профессиональном плане, но и в чувстве стиля. Он заявил, что Тарасова появляется на светских мероприятиях в очень эффектных нарядах, каждый из которых врезается в память.Ведущий рассказал, что гардероб молодой актрисы состоит из простых по крою вещей, однако в правильном сочетании с аксессуарами ей удается выглядеть очень изысканно. Он также отметил, что Аглая Тарасова избегает пестрых цветочных принтов, а также разноцветной одежды.Александр Васильев известен своими жесткими высказываниями в адрес гардероба звезд. Он всегда прямо высказывал свое мнение по поводу их нарядов.