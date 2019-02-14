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Блогер восхитился китайским современным внедорожником версии Haval H6

Известный блогер, который занимается выпуском обзоров современных машин, восхитился новым китайским современным внедорожником версии Haval H6. Он заметил, что авто практически не имеет изъянов. Транспортное средство сильно выделяется среди прочих китайских брендов.

Блогер восхитился китайским современным внедорожником версии Haval H6

Блогер в первую очередь рассказал об экстерьере китайской версии Haval H6. Он сравнивает авто с современными европейскими внедорожниками. Отмечается, что экстерьер и интерьер транспортного средства является работой бывшего дизайнера BMW, потому что многие черты версии Haval H6 схожи с моделью баварской компании. Задняя часть «китайца» схожа с Range Rover, а также Audi. Обзорщик приятно удивился эргономике вариации Haval H6. Авто оснастили всем необходимым для составления достойной конкуренции более дорогим внедорожникам. Китайское авто в салоне оснащается системой контроля за полосой движения, стабилизацией курсовой устойчивости, системой климат-контроля, подогревом автомобильных сидений, а также стекол. В ходе сборки транспортного средства использовались качественные материалы. По внешним признакам сложно определить, что авто не является премиальным.

Динамика, а также управляемость внедорожной версии показали высокий уровень. Блогер восхитился настройкой подвески. По его словам, на автотрассе не чувствуются какие-либо неровности. В авто едешь с большим удовольствием.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:44

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