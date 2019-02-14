Блогер восхитился китайским современным внедорожником версии Haval H6





Блогер в первую очередь рассказал об экстерьере китайской версии Haval H6. Он сравнивает авто с современными европейскими внедорожниками. Отмечается, что экстерьер и интерьер транспортного средства является работой бывшего дизайнера BMW, потому что многие черты версии Haval H6 схожи с моделью баварской компании. Задняя часть «китайца» схожа с Range Rover, а также Audi. Обзорщик приятно удивился эргономике вариации Haval H6. Авто оснастили всем необходимым для составления достойной конкуренции более дорогим внедорожникам. Китайское авто в салоне оснащается системой контроля за полосой движения, стабилизацией курсовой устойчивости, системой климат-контроля, подогревом автомобильных сидений, а также стекол. В ходе сборки транспортного средства использовались качественные материалы. По внешним признакам сложно определить, что авто не является премиальным.Динамика, а также управляемость внедорожной версии показали высокий уровень. Блогер восхитился настройкой подвески. По его словам, на автотрассе не чувствуются какие-либо неровности. В авто едешь с большим удовольствием.