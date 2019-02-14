Паулина Андреева и Федор Бондарчук вместе появились на премьере фильма “Любовницы”

В вышеупомянутой киноленте Паулина Андреева исполнила одну из ведущих ролей, поэтому не могла пропустить премьеру. Поддержать актрису своим присутствием решил ее возлюбленный Федор Бондарчук. Артистка не стала надевать платье, выбрав для мероприятия черного цвета брюки, белый пиджак и аналогичного оттенка водолазку. Что до известного режиссера, то он остановил выбор на черном костюме.Снимки с мероприятия были опубликованы на фан-странице Паулины Андреевой в Instagram. В комментариях пользователи Сети отметили, что актриса и Федор Бондарчук очень гармонично смотрятся вместе, являясь стильной парой. Также некоторые фолловеры считают, что рядом с молодой возлюбленной режиссер заметно помолодел, а еще, по мнению интернет-аудитории, актеры отлично дополняют друг друга.