Анне Герман могло бы исполниться 83 года: интересные факты из жизни легендарной певицы





14 февраля 1936 года родилась легендарная певица Анна Герман, сегодня ей могло бы исполниться 83 года. Она ушла из жизни в самом расцвете сил, не успев насладиться ни всенародной любовью, ни плодами успеха, ни счастьем долгожданного материнства. На момент смерти ей было всего лишь 46 лет. Несмотря на то, что в биографии любимицы миллионов не осталось «белых пятен», в данном материале портал "ДНИ24" вспомнит о некоторых фактах из жизни прославленной исполнительницы.Полное имя Анны Герман – Анна-Виктория. Ее предки были родом из Голландии. Обыватели же полагали что она либо русская, либо полька. Однако сама певица всегда считала своим Отечеством именно Советский Союз, правда, похоронили ее в Польше.В 1938 году в семье будущей певицы произошла трагедия. Ее отца взяли под арест, а потом приговорили к расстрелу как врага народа. Мать Анны на протяжении долго времени искала супруга, переезжая с семьей из города в город и обращаясь в разные лагеря, ведь о казни родного человека ей не сообщили. По прошествии многих лет она осознала, что попытки найти мужа тщетны, и тогда осела в Киргизии.Трагическая история любви родителей и несчастная судьба отца произвели сильнейшее впечатление на Анну Герман. Впоследствии она каждый раз отдавала дань памяти папе, исполняя композицию «Гори, гори, моя звезда».В 1967 году во время гастролей по Италии певица попала в страшное ДТП. Автомобиль, в котором она ехала, на большой скорости столкнулся с бетонным ограждением. От удара Анну Герману выбросило через лобовое стекло, она отлетела на 20 метров. То, что ей тогда посчастливилось выжить, называли настоящим чудом. На восстановление у знаменитости ушло много времени. Из-за травмы грудной клетки врачи категорически запретили ей петь. Однако Анна Герман не сдалась. Благодаря упорному труду и мужеству в 1970 году она вновь радовала почитателей своими песнями.Медики также настаивали на том, чтобы исполнительница вела спокойный и размеренный образ жизни. Опасность для ее жизни представляли также беременность и роды. Желание Анны Герман испытать счастье материнства было настолько сильным, что невзирая на запреты врачей, она родила сына Збигнева. Спустя некоторое время после появления ребенка на свет у нее выявили смертельное заболевание— саркому. Хотя ее состояние ухудшалось, а боли усиливались, певица не прекратила работать. Она давала в месяц по 20-30 концертов, отказавшись при этом от врачебной помощи. Тогда же она осуществила свою заветную мечту и приобрела дом. Однако наслаждаться жизнью в собственном уютном «гнездышке» ей пришлось совсем не долго, только четыре года. Анна Герман ушла из жизни в 1982 году, ее единственному ребенку было всего лишь семь лет.О сыне прославленной певицы известно, что ему 43 года, он холост и занимается наукой.