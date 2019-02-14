Анне Герман могло бы исполниться 83 года: интересные факты из жизни легендарной певицы
14 февраля 1936 года родилась легендарная певица Анна Герман, сегодня ей могло бы исполниться 83 года. Она ушла из жизни в самом расцвете сил, не успев насладиться ни всенародной любовью, ни плодами успеха, ни счастьем долгожданного материнства. На момент смерти ей было всего лишь 46 лет. Несмотря на то, что в биографии любимицы миллионов не осталось «белых пятен», в данном материале портал "ДНИ24" вспомнит о некоторых фактах из жизни прославленной исполнительницы.
Полное имя Анны Герман – Анна-Виктория. Ее предки были родом из Голландии. Обыватели же полагали что она либо русская, либо полька. Однако сама певица всегда считала своим Отечеством именно Советский Союз, правда, похоронили ее в Польше.
В 1938 году в семье будущей певицы произошла трагедия. Ее отца взяли под арест, а потом приговорили к расстрелу как врага народа. Мать Анны на протяжении долго времени искала супруга, переезжая с семьей из города в город и обращаясь в разные лагеря, ведь о казни родного человека ей не сообщили. По прошествии многих лет она осознала, что попытки найти мужа тщетны, и тогда осела в Киргизии.
Трагическая история любви родителей и несчастная судьба отца произвели сильнейшее впечатление на Анну Герман. Впоследствии она каждый раз отдавала дань памяти папе, исполняя композицию «Гори, гори, моя звезда».
В 1967 году во время гастролей по Италии певица попала в страшное ДТП. Автомобиль, в котором она ехала, на большой скорости столкнулся с бетонным ограждением. От удара Анну Герману выбросило через лобовое стекло, она отлетела на 20 метров. То, что ей тогда посчастливилось выжить, называли настоящим чудом. На восстановление у знаменитости ушло много времени. Из-за травмы грудной клетки врачи категорически запретили ей петь. Однако Анна Герман не сдалась. Благодаря упорному труду и мужеству в 1970 году она вновь радовала почитателей своими песнями.
Медики также настаивали на том, чтобы исполнительница вела спокойный и размеренный образ жизни. Опасность для ее жизни представляли также беременность и роды. Желание Анны Герман испытать счастье материнства было настолько сильным, что невзирая на запреты врачей, она родила сына Збигнева. Спустя некоторое время после появления ребенка на свет у нее выявили смертельное заболевание— саркому. Хотя ее состояние ухудшалось, а боли усиливались, певица не прекратила работать. Она давала в месяц по 20-30 концертов, отказавшись при этом от врачебной помощи. Тогда же она осуществила свою заветную мечту и приобрела дом. Однако наслаждаться жизнью в собственном уютном «гнездышке» ей пришлось совсем не долго, только четыре года. Анна Герман ушла из жизни в 1982 году, ее единственному ребенку было всего лишь семь лет.
О сыне прославленной певицы известно, что ему 43 года, он холост и занимается наукой.
Полное имя Анны Герман – Анна-Виктория. Ее предки были родом из Голландии. Обыватели же полагали что она либо русская, либо полька. Однако сама певица всегда считала своим Отечеством именно Советский Союз, правда, похоронили ее в Польше.
В 1938 году в семье будущей певицы произошла трагедия. Ее отца взяли под арест, а потом приговорили к расстрелу как врага народа. Мать Анны на протяжении долго времени искала супруга, переезжая с семьей из города в город и обращаясь в разные лагеря, ведь о казни родного человека ей не сообщили. По прошествии многих лет она осознала, что попытки найти мужа тщетны, и тогда осела в Киргизии.
Трагическая история любви родителей и несчастная судьба отца произвели сильнейшее впечатление на Анну Герман. Впоследствии она каждый раз отдавала дань памяти папе, исполняя композицию «Гори, гори, моя звезда».
В 1967 году во время гастролей по Италии певица попала в страшное ДТП. Автомобиль, в котором она ехала, на большой скорости столкнулся с бетонным ограждением. От удара Анну Герману выбросило через лобовое стекло, она отлетела на 20 метров. То, что ей тогда посчастливилось выжить, называли настоящим чудом. На восстановление у знаменитости ушло много времени. Из-за травмы грудной клетки врачи категорически запретили ей петь. Однако Анна Герман не сдалась. Благодаря упорному труду и мужеству в 1970 году она вновь радовала почитателей своими песнями.
Медики также настаивали на том, чтобы исполнительница вела спокойный и размеренный образ жизни. Опасность для ее жизни представляли также беременность и роды. Желание Анны Герман испытать счастье материнства было настолько сильным, что невзирая на запреты врачей, она родила сына Збигнева. Спустя некоторое время после появления ребенка на свет у нее выявили смертельное заболевание— саркому. Хотя ее состояние ухудшалось, а боли усиливались, певица не прекратила работать. Она давала в месяц по 20-30 концертов, отказавшись при этом от врачебной помощи. Тогда же она осуществила свою заветную мечту и приобрела дом. Однако наслаждаться жизнью в собственном уютном «гнездышке» ей пришлось совсем не долго, только четыре года. Анна Герман ушла из жизни в 1982 году, ее единственному ребенку было всего лишь семь лет.
О сыне прославленной певицы известно, что ему 43 года, он холост и занимается наукой.
Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:21