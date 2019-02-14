Обнародованы первые кадры со съемок сериала “Магомаев” с Милошем Биковичем

В своем профиле на просторах Instagram Милош Бикович разместил серию снимков, сделанных на съемках нового сериала. На представленных кадрах 31-летний сербский актер позирует в образе выдающегося певца Муслима Магомаева. Работа над многосерийным проектом стартовала еще в октябре 2018 года, выходить отснятые эпизоды будут в эфире Первого канала. Бикович получил роль непосредственно Магомаева, а актриса Ирина Антоненко на экранах воплотит образ супруги покойного деятеля культуры.Присоединятся к актерскому составу Мария Шалаева, Никита Тарасов, а также Светлана Устинова и многие другие известные артисты. В качестве режиссера “Магомаева” выступил Олег Асадулин. Между тем, Милош Бикович признался, что считает за честь играть столь великого человека, которым являлся покойный музыкант.