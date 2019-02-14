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Татьяна Буланова прокомментировала смерть Сергея Захарова

Татьяна Буланова прокомментировала смерть своего друга Сергея Захарова. Общалась певица с коллегой с 1992 года.
Татьяна Буланова прокомментировала смерть Сергея Захарова

Буланова призналась, что уход из жизни 68-летнего Захарова стал для неё большой неожиданностью. Так же, как знакомые и поклонники отечественного баритона, исполнительница не предполагала, что он испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Российские представители шоубизнеса успели принести семье умершего соболезнования, к которым присоединилась и Буланова.

Последняя рассказала, что общалась с Захаровым с начала 90-х годов. Два месяца назад они с певцом встречались на одной съёмочной площадке, и выглядел он вполне здоровым, несмотря на возраст.

"Уходит так много коллег. Мне становится страшно", - признаётся Буланова, отмечая, что не верит в последние месяцы в происходящее.

Захарова певица вспоминает, как замечательного воспитанного интеллигента с отличным чувством юмора. Он обладал сильным бархатным баритоном и особенно запомнился слушателям песней "Московские окна".
Татьяна Буланова прокомментировала смерть Сергея Захарова

Известно о смерти артиста стало 14 февраля. Предварительно, у него появилась сердечная недостаточность.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:36

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