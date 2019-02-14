Победительница “Холостяка” Дарья Клюкина показала украшенный женихом ко Дню влюбленных дом
Дарья Клюкина, получившая славу после победы в шоу “Холостяк”, показала поклонникам дом, украшенный ее женихом ко Дню всех влюбленных. Соответствующие видео появились в режиме Stories теледивы в Instagram.
В День святого Валентина будущий супруг Дарьи Клюкиной Владимир Чопов решил порадовать избранницу приятным сюрпризом. Для этого мужчина украсил дом, начиная со ступенек, где разложены букеты с цветами. На нижнем этаже победительницу “Холостяка” ожидало большое количество шариков красного и белого цвета, все они выполнены в форме сердечек, зависая под потолком.
По заявлениям Дарьи Клюкиной, с Чоповым они познакомились летом минувшего года, примерно в тот же период к финалу подходили съемки шоу “Холостяк”. Егор Крид остановил на девушке свой выбор, однако после завершения проекта пара ни разу не появилась на людях вместе, а уже через месяц рэпер заявил, что они с Клюкиной не состоят в отношениях.
В День святого Валентина будущий супруг Дарьи Клюкиной Владимир Чопов решил порадовать избранницу приятным сюрпризом. Для этого мужчина украсил дом, начиная со ступенек, где разложены букеты с цветами. На нижнем этаже победительницу “Холостяка” ожидало большое количество шариков красного и белого цвета, все они выполнены в форме сердечек, зависая под потолком.
По заявлениям Дарьи Клюкиной, с Чоповым они познакомились летом минувшего года, примерно в тот же период к финалу подходили съемки шоу “Холостяк”. Егор Крид остановил на девушке свой выбор, однако после завершения проекта пара ни разу не появилась на людях вместе, а уже через месяц рэпер заявил, что они с Клюкиной не состоят в отношениях.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:00