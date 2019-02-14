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Победительница “Холостяка” Дарья Клюкина показала украшенный женихом ко Дню влюбленных дом

Дарья Клюкина, получившая славу после победы в шоу “Холостяк”, показала поклонникам дом, украшенный ее женихом ко Дню всех влюбленных. Соответствующие видео появились в режиме Stories теледивы в Instagram.
Победительница “Холостяка” Дарья Клюкина показала украшенный женихом ко Дню влюбленных дом

В День святого Валентина будущий супруг Дарьи Клюкиной Владимир Чопов решил порадовать избранницу приятным сюрпризом. Для этого мужчина украсил дом, начиная со ступенек, где разложены букеты с цветами. На нижнем этаже победительницу “Холостяка” ожидало большое количество шариков красного и белого цвета, все они выполнены в форме сердечек, зависая под потолком.
Победительница “Холостяка” Дарья Клюкина показала украшенный женихом ко Дню влюбленных дом

По заявлениям Дарьи Клюкиной, с Чоповым они познакомились летом минувшего года, примерно в тот же период к финалу подходили съемки шоу “Холостяк”. Егор Крид остановил на девушке свой выбор, однако после завершения проекта пара ни разу не появилась на людях вместе, а уже через месяц рэпер заявил, что они с Клюкиной не состоят в отношениях.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:00

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