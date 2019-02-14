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Житель штата Нью-Джерси запечатлел на видео погоню истребителя за НЛО в форме сигары

В США житель штата Нью-Джерси смог запечатлеть на видео погоню истребителя за НЛО в форме сигары. Соответствующий ролик впоследствии был опубликован на просторах YouTube.
Житель штата Нью-Джерси запечатлел на видео погоню истребителя за НЛО в форме сигары

Как отмечается, видео было сделано еще в конце ноября минувшего года, однако только сейчас привлекло внимание пользователей Сети. На непродолжительном сюжете, снятом в одном из городов Нью-Джерси, внушительный по своим размерам продолговатый НЛО плавно движется по небу, пока вокруг него кружит истребитель. Впрочем, ролик обрывается слишком рано, поэтому не представляется возможным установить, чем же завершилась “встреча” военного самолета и загадочного объекта.

Некоторые пользователи Всемирной паутины усомнились в том, что материалы подлинные, считая, что НЛО в видео добавили позже. Однако уфологи после анализа сделали заключения, что ролик не монтировался и не подвергался обработке. Ряд конспирологов предположили, что правительству давно известно о присутствии на Земле инопланетян, но от широких масс данный факт скрывается.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:50

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