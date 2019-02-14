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Кейт Миддлтон вышла в свет в образе сказочной принцессы

Кейт Миддлтон вышла в свет в образе, который поклонники знаменитости сравнили с нарядом сказочной принцессы. Пышное розовое платье герцогиня надела на мероприятие в музее.
Кейт Миддлтон вышла в свет в образе сказочной принцессы

Кейт Миддлтон сравнили с принцессой из фильма "Спящая красавица" после того, как она показалась на публике в элегантном наряде. Отправилась герцогиня Кембриджская в Музей Виктории и Альберта, где прошёл праздничный вечер. Отдала предпочтение супруга принца Уильяма бренду Gucci, а именно пышному светло-розовому платью.

Линию груди и талию дизайнер подчеркнул яркими лентами. Поклонники Миддлтон отметили, что она выглядит очень стройной и хрупкой. В образ отлично вписались роскошные серьги, причёска с убранными назад прядями, и клатч от Prada в тон к поясу. На ноги герцогиня надела туфли Oscar de la Renta на шпильке. В целом наряд знаменитости сравнивают с платьем принцессы Авроры из мультфильма.

Напомним, что в прошлый раз многодетная мать произвела фурор на британской церемонии кинопремий, куда надела белое платье, похожее на свадебный наряд. Серьги Миддлтон достались от принцессы Дианы.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:55

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