Кейт Миддлтон вышла в свет в образе сказочной принцессы
Кейт Миддлтон вышла в свет в образе, который поклонники знаменитости сравнили с нарядом сказочной принцессы. Пышное розовое платье герцогиня надела на мероприятие в музее.
Кейт Миддлтон сравнили с принцессой из фильма "Спящая красавица" после того, как она показалась на публике в элегантном наряде. Отправилась герцогиня Кембриджская в Музей Виктории и Альберта, где прошёл праздничный вечер. Отдала предпочтение супруга принца Уильяма бренду Gucci, а именно пышному светло-розовому платью.
Линию груди и талию дизайнер подчеркнул яркими лентами. Поклонники Миддлтон отметили, что она выглядит очень стройной и хрупкой. В образ отлично вписались роскошные серьги, причёска с убранными назад прядями, и клатч от Prada в тон к поясу. На ноги герцогиня надела туфли Oscar de la Renta на шпильке. В целом наряд знаменитости сравнивают с платьем принцессы Авроры из мультфильма.
Напомним, что в прошлый раз многодетная мать произвела фурор на британской церемонии кинопремий, куда надела белое платье, похожее на свадебный наряд. Серьги Миддлтон достались от принцессы Дианы.
Кейт Миддлтон сравнили с принцессой из фильма "Спящая красавица" после того, как она показалась на публике в элегантном наряде. Отправилась герцогиня Кембриджская в Музей Виктории и Альберта, где прошёл праздничный вечер. Отдала предпочтение супруга принца Уильяма бренду Gucci, а именно пышному светло-розовому платью.
Линию груди и талию дизайнер подчеркнул яркими лентами. Поклонники Миддлтон отметили, что она выглядит очень стройной и хрупкой. В образ отлично вписались роскошные серьги, причёска с убранными назад прядями, и клатч от Prada в тон к поясу. На ноги герцогиня надела туфли Oscar de la Renta на шпильке. В целом наряд знаменитости сравнивают с платьем принцессы Авроры из мультфильма.
Напомним, что в прошлый раз многодетная мать произвела фурор на британской церемонии кинопремий, куда надела белое платье, похожее на свадебный наряд. Серьги Миддлтон достались от принцессы Дианы.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:55