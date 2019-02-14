В День всех влюбленных Глюкоза посвятила мужу трогательный пост в Instagram

В своем профиле Глюкоза разместила черно-белое фото, для которого позирует в обнимку со своим супругом-бизнесменом. В подписи к публикации Наталья Чистякова-Ионова отметила, что если бы ей не посчастливилось встретить мужа, она могла бы и не познать чувство настоящей любви. Именно возлюбленный, отмечает артистка, сделал названное чувство безграничным для них обоих. Обратившись также к подписчикам, Глюкоза призвала их обнять тех, кого они любят, поскольку такие моменты являются бесценными. Стоит отметить, что в браке с Чистяковым знаменитость состоит уже порядка 12 лет.В комментариях поклонники начали оставлять ответные поздравления в адрес Глюкозы. Также фанаты порадовались тому, что певице и ее мужу удалось сохранить теплые чувства друг к другу на протяжении долгого времени.