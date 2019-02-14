Саманта Маркл негативно отреагировала на сообщение Джорджа Клуни





В cоциальной cети ведутся обсуждения беременной супруги принца Гарри. Голливудский актер решил выступить защитником в ее поддержку. Он призвал не писать гневные комментарии, поскольку Меган Маркл находится в положении, и в ее жизни и так достаточно трудностей.Доброе намерение Клуни совсем не оценила сестра герцогини Сассекской. Она резко ответила актеру, задев при этом его жену. «Привет, Луни-Клуни! Твоя жена-адвокат должна была научить тебя не делать заявлений, не имея окончательных фактов», - прокомментировала Саманта Маркл. Известно, что сестра Меган Маркл планирует написать собственную книгу, в которой расскажет о взаимоотношениях с родственницей.