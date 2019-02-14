На снимках Марса уфолог обнаружил необычный предмет, похожий на зуб или коготь





Изучая снимки, сделанные марсоходом Curiosity, Скотт Уоринг наткнулся на окаменелый предмет, который напомнил ему зуб или коготь. На своем сайте уфолог сообщил, что он является владельцем 2-х похожих находок. Одной оказался зуб размером в 17,78 сантиметров, который принадлежал давно вымершей акулы под названием Megaladon, и зуб её детеныша - 6,5 сантиметра. Также исследователь признался, что у него есть и другие окаменелости. Поэтому, когда Скотт Уоринг увидел снимок с Марса сразу понял, что перед ним находится аналогичный артефакт. Исследователь предположил, что его находка принадлежала существу, которое обитало на суше и было очень крупным, приблизительно 18 метров.Пользователи Сети тоже не остались в стороне. Они начали писать, что найденный уфологом предмет мог быть зубом инопланетянина. Напомним, Скотт Уоринг уверен, что планета Марс скрывает еще очень много таинственных предметов, которые доказывают существования внеземной жизни.