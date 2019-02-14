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Для концерта в Таганроге Ани Лорак выбрала украшенное пайетками платье

Ани Лорак в рамках своего тура “Дива” выступила перед зрителями в Таганроге. Для вечера известная певица выбрала украшенное пайетками платье, подчеркнувшее достоинства фигуры знаменитости.
Для концерта в Таганроге Ани Лорак выбрала украшенное пайетками платье

Фрагмент выступления Ани Лорак показала поклонникам в Instagram, разместив там соответствующее видео. В подписи к посту знаменитость указала, что вечер выдался волшебным. Для появления на сцене 40-летняя исполнительница выбрала облегающее платье бежевого оттенка, а благодаря наличию пайеток наряд переливался при попадании на него света. Кроме того, образ артистки акцентировал внимание на достоинствах фигуры Ани Лорак, способствовала этому и внушительная зона декольте. Каждое свое выступление в рамках тура певица превращает в яркое шоу.

В комментариях поклонники восхитились образом звезды, отметив ее роскошный внешний вид. Те, кто присутствовал на концерте, начали благодарить знаменитость за запоминающееся выступление и подаренные яркие эмоции. Не осталась без внимания и сексуальность артистки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:11

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