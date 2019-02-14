Эксперты назвали доступные виды альтернативного топлива для современных авто





Прежде всего выделяют эксперты биоэтанол, изготавливается который с использованием злаков, кукурузы и сахарного тростника. Применять его можно в качестве добавки к обычному бензину, используя до 30% смеси, что позволит экономить расход топлива. Следующим является биодизель, его тоже создают с использованием растительных материалов, а еще он полностью способен заменить солярку. Хотя обойдется продукт несколько дороже ДТ, он помогает сократить объемы выбросов, защищая двигатель от нагара.Включили эксперты в рейтинг метан и сжиженный пропан-бутан, оба они позволят водителям заметно сэкономить. Правда, в первом случае сперва потребуется установить на авто баллон больших размеров, а во втором наблюдаются сложности в процессе оптимизации машины под указанный источник топлива. Водород в плане экономии является наиболее привлекательным, но транспорт с таким мотором имеет высокий ценник.