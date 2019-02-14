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Эксперты назвали доступные виды альтернативного топлива для современных авто

Эксперты рассказали, какие виды альтернативного топлива можно использовать в случае с современными авто. Перечень составлен на фоне того, что бензин и солярка регулярно повышаются в цене.
Эксперты назвали доступные виды альтернативного топлива для современных авто

Прежде всего выделяют эксперты биоэтанол, изготавливается который с использованием злаков, кукурузы и сахарного тростника. Применять его можно в качестве добавки к обычному бензину, используя до 30% смеси, что позволит экономить расход топлива. Следующим является биодизель, его тоже создают с использованием растительных материалов, а еще он полностью способен заменить солярку. Хотя обойдется продукт несколько дороже ДТ, он помогает сократить объемы выбросов, защищая двигатель от нагара.

Включили эксперты в рейтинг метан и сжиженный пропан-бутан, оба они позволят водителям заметно сэкономить. Правда, в первом случае сперва потребуется установить на авто баллон больших размеров, а во втором наблюдаются сложности в процессе оптимизации машины под указанный источник топлива. Водород в плане экономии является наиболее привлекательным, но транспорт с таким мотором имеет высокий ценник.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:38

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