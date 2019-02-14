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Супруга Дмитрия Диброва Полина целый год не посещала спортзал

Супруга знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва сообщила своим подписчикам в Instagram, что целый год не посещала спортзал. Также Полина Диброва рассказала, что открыла сезон подготовки к купальникам.

Супруга Дмитрия Диброва Полина целый год не посещала спортзал

Полина Диброва воспитывает 3-х детей, ее супруг Дмитрий Дибров занят карьерой, и поэтому не может уделять много времени семье. Несколько часов назад жена знаменитого телеведущего решила пообщаться с подписчиками в Instagram. Она сообщила, что отправилась в спортзал, чтобы подготовится к весне. Полина Диброва не занималась спортом целый год и теперь опасается, что после тренировки у нее будет болеть все тело. Также она написала: "Девочки, я открыла сезон подготовки к купальникам".

Супруга Дмитрия Диброва Полина целый год не посещала спортзал

Подписчики супруги Дмитрия Диброва отреагировали моментально. Они написали: "Полиночка, ты молодец! Я тоже скоро пойду в спортзал", "Надо держать марку теперь! Нельзя бросать тренировки", "Фото супер, я тоже так себя веду в спортзале после тренировки)))", "Сейчас тяжело, зато результат будет суперский)".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:24

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