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Авто из массового сегмента обогнали по надёжности дорогие премиальные машины

Транспортные средства, принадлежащие к массовому сегменту, смогли обогнать по надёжности дорогие премиальные машины. Касательно этого говорят данные исследования авто в возрасте 3 лет, которое провели специалисты фирмы J.D. Power в рамках американского рынка.
Авто из массового сегмента обогнали по надёжности дорогие премиальные машины

Первая позиция в рейтинге досталась бренду Lexus. В данном случае на 100 авто наблюдается в среднем около 106 проблем. У компании Lexus понизилось качество выпускаемой продукции. В таком исследовании прошлого года у авто данной марки на сотню транспортных средств встречалось примерно 99 явных проблем. На втором и третьем месте разместились Porsche, а также Toyota (около 108 потенциальных проблем на сотню авто). По словам аналитиков агентства, в среднем у автопроизводителей массовых машин на 100 аналогов встречается приблизительно 135 проблем. При этом у премиальных версий на сотню авто наблюдается 141 проблема.

По словам специалистов J.D. Power, большинство производителей смогли достигнуть увеличения надежности авто. При этом премиальным автобрендам приходится сталкиваться с очередными проблемами. Многие из них связаны с новыми 8/9/10-ступенчатыми АКПП. Надежность их в настоящее время оставляет желать лучшего.

При этом аутсайдерами ТОП являются Volvo, Land Rover, Fiat. В таких машинах количество возможных проблем на сотню авто превышает 200. Эксперты анонсировали версии в РФ, ставшие беспроблемными по окончании 3 лет эксплуатации. Абсолютным же победителем в данном случае стал Porsche 911.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:16

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