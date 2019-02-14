Авто из массового сегмента обогнали по надёжности дорогие премиальные машины





Первая позиция в рейтинге досталась бренду Lexus. В данном случае на 100 авто наблюдается в среднем около 106 проблем. У компании Lexus понизилось качество выпускаемой продукции. В таком исследовании прошлого года у авто данной марки на сотню транспортных средств встречалось примерно 99 явных проблем. На втором и третьем месте разместились Porsche, а также Toyota (около 108 потенциальных проблем на сотню авто). По словам аналитиков агентства, в среднем у автопроизводителей массовых машин на 100 аналогов встречается приблизительно 135 проблем. При этом у премиальных версий на сотню авто наблюдается 141 проблема.По словам специалистов J.D. Power, большинство производителей смогли достигнуть увеличения надежности авто. При этом премиальным автобрендам приходится сталкиваться с очередными проблемами. Многие из них связаны с новыми 8/9/10-ступенчатыми АКПП. Надежность их в настоящее время оставляет желать лучшего.При этом аутсайдерами ТОП являются Volvo, Land Rover, Fiat. В таких машинах количество возможных проблем на сотню авто превышает 200. Эксперты анонсировали версии в РФ, ставшие беспроблемными по окончании 3 лет эксплуатации. Абсолютным же победителем в данном случае стал Porsche 911.