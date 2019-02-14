Лидия Федосеева-Шукшина и другие звезды поздравили своих поклонников с Днем святого Валентина





Портал Teleprogramma.pro в преддверии Дня всех влюбленных пообщался с рядом отечественных звезд, которые поздравили поклонников. Лидия Федосеева-Шукшина признается, что для нее понятие любви не имеет привязки к 14 февраля, она считает, что о чувствах нужно говорить в любое время, а не в конкретную дату. Анфиса Чехова с коллегой несколько не согласна, считая, что если праздник посвящен влюбленности, в нем нет ничего плохого. Аналогичную позицию озвучил Прохор Шаляпин, считающий, что людям необходимо побольше светлых праздников. Тем, кто говорит, что День всех влюбленных — чужое событие, артист посоветовал вспомнить, что в РФ многие пользуются иностранной техникой или авто, поскольку что-то позитивное просто необходимо интегрировать в отечественное общество.Елена Подкаминская уверена, что любая женщина должна уметь демонстрировать восхищение своим мужчиной, а также для крепких отношений важны юмор и легкость. Елена Валюшкина в семейных отношениях ключевой считает любовь, без которой невозможно построить счастье. В то же время ко Дню святого Валентина актриса относится нейтрально. Спокойно на 14 февраля реагирует и ее коллега Данила Дунаев. Сам он предпочитает не праздновать, но любит наблюдать, когда влюбленные радуются подаркам и вниманию.