Ученые: Земля погибнет от выброшенного черной дырой сгустка энергии





Кроме того, станции, находящиеся в Антарктиде, регистрируют мощные энергетические потоки из космоса. В свою очередь правительство США готовит граждан страны к длительному отсутствию электричества. Оно пропадет якобы из-за атаки Китая, России или КНДР. В модернизацию военной техники вкладываются огромные деньги.Если Земля действительно находится под воздействием гамма-лучей, то пока неизвестен их источник, поскольку энергию подобной мощности могут выбрасывать, как коллапсирующие звезды, так и сверхмассивные черные дыры.