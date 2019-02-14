Ученые: Земля погибнет от выброшенного черной дырой сгустка энергии
Ученые полагают, что после столкновения Земли со сгустком энергии, выброшенным черной дырой, на планете произойдут необратимые разрушения. Астрофизики все чаще сталкиваются с необъяснимыми поломками телескопов на орбите Земли, возможно, они оказались под воздействием узконаправленного гамма-излучения.
Кроме того, станции, находящиеся в Антарктиде, регистрируют мощные энергетические потоки из космоса. В свою очередь правительство США готовит граждан страны к длительному отсутствию электричества. Оно пропадет якобы из-за атаки Китая, России или КНДР. В модернизацию военной техники вкладываются огромные деньги.
Если Земля действительно находится под воздействием гамма-лучей, то пока неизвестен их источник, поскольку энергию подобной мощности могут выбрасывать, как коллапсирующие звезды, так и сверхмассивные черные дыры.
Кроме того, станции, находящиеся в Антарктиде, регистрируют мощные энергетические потоки из космоса. В свою очередь правительство США готовит граждан страны к длительному отсутствию электричества. Оно пропадет якобы из-за атаки Китая, России или КНДР. В модернизацию военной техники вкладываются огромные деньги.
Если Земля действительно находится под воздействием гамма-лучей, то пока неизвестен их источник, поскольку энергию подобной мощности могут выбрасывать, как коллапсирующие звезды, так и сверхмассивные черные дыры.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:04