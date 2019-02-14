Анастасия Волочкова в День святого Валентина посвятила пост новому возлюбленному
Анастасия Волочкова в Instagram в День святого Валентина посвятила пост новому возлюбленному. Также знаменитость показала, как избранник поздравил ее с праздником.
Анастасия Волочкова уже на протяжении нескольких месяце не показывает публике лицо своего нового возлюбленного. Балерина только публикует фото, на которых видны затылок ее ухажера или другие части его тела. В новой публикации в Instagram знаменитость так и не показала его лицо, но призналась своему мужчине в любви. Анастасия Волочкова решила в День святого Валентина посвятить пост новому возлюбленному. Она написала: "Так как тебя, я не любила никого. Ты просто невероятный! Самый лучший, самый красивый, добрый и сексуальный, умеющий оберегать, любить и защищать, радовать, прощать". Звезда пожелала своим подписчикам встретить настоящую любовь. Также балерина похвасталась букетом и мягкой игрушкой, которые ей преподнес близкий человек.
Опасаясь завистников Анастасия Волочкова решила закрыть возможность комментировать ее новый пост. Подписчики балерины поставили ей множество отметок "Мне нравится".
Анастасия Волочкова уже на протяжении нескольких месяце не показывает публике лицо своего нового возлюбленного. Балерина только публикует фото, на которых видны затылок ее ухажера или другие части его тела. В новой публикации в Instagram знаменитость так и не показала его лицо, но призналась своему мужчине в любви. Анастасия Волочкова решила в День святого Валентина посвятить пост новому возлюбленному. Она написала: "Так как тебя, я не любила никого. Ты просто невероятный! Самый лучший, самый красивый, добрый и сексуальный, умеющий оберегать, любить и защищать, радовать, прощать". Звезда пожелала своим подписчикам встретить настоящую любовь. Также балерина похвасталась букетом и мягкой игрушкой, которые ей преподнес близкий человек.
Опасаясь завистников Анастасия Волочкова решила закрыть возможность комментировать ее новый пост. Подписчики балерины поставили ей множество отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00