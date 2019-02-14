Юрий Лоза вступился за рассказавшую о похищении инопланетянами Катю Лель





Не так давно Катя Лель потрясла поклонников заявлением о том, что в юности стала жертвой похищения НЛО. Юрий Лоза решил поддержать артистку, считая, что человек может встретиться с представителями внеземных цивилизаций, для этого достаточно иметь веру в существование “внеземного”. В то же время композитор признается, что сам не хотел бы сталкиваться с “гуманоидами”, поскольку такие контакты для человечества вряд ли обернутся чем-то хорошим.По мнению Юрия Лозы, если пришельцы посетят Землю, это значит, что они намного более развиты, нежели земляне, обладая инновационными и неизвестными людям технологиями. В таком случае относиться к человечеству инопланетяне будут пренебрежительно и выгодного для обеих сторон взаимодействия не получится.