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Роскошная версия BMW 5-Series признана в России январским бестселлером бренда

Роскошную версию BMW 5-Series признали в РФ бестселлером бренда января. В России продажи данного авто стали больше примерно на 23 процента.
Роскошная версия BMW 5-Series признана в России январским бестселлером бренда

Лучший результат в данном случае показала только версия BMW X3. Однако на этот раз она оказалась на второй позиции рейтинга. В прошлом месяце увеличение отечественного автопарка достигло 2 169 авто марки BMW (плюс 13 процентов). В ходе мониторинга специалистами «Автостата Инфо» было выяснено, что в январе россияне чаще всего приобретали BMW 5-Series. Её признали в январе бестселлером марки за счёт того, что количество проданных машин составило 390 экземпляров. Спрос при этом увеличился на 23 процента.

Второй самой популярной у российских автолюбителей моделью является компактный современный внедорожник версии X3 люкс-класса. В январе было реализовано 374 автомобиля (плюс 41 процент). В прошлом месяце модель BMW X5 реализовали в количестве 281 единицы (минус 38 процентов). Данная версия заняла третью позицию в рейтинге.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:04

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