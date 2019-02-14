Роскошная версия BMW 5-Series признана в России январским бестселлером бренда





Лучший результат в данном случае показала только версия BMW X3. Однако на этот раз она оказалась на второй позиции рейтинга. В прошлом месяце увеличение отечественного автопарка достигло 2 169 авто марки BMW (плюс 13 процентов). В ходе мониторинга специалистами «Автостата Инфо» было выяснено, что в январе россияне чаще всего приобретали BMW 5-Series. Её признали в январе бестселлером марки за счёт того, что количество проданных машин составило 390 экземпляров. Спрос при этом увеличился на 23 процента.Второй самой популярной у российских автолюбителей моделью является компактный современный внедорожник версии X3 люкс-класса. В январе было реализовано 374 автомобиля (плюс 41 процент). В прошлом месяце модель BMW X5 реализовали в количестве 281 единицы (минус 38 процентов). Данная версия заняла третью позицию в рейтинге.