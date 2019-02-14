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София Ротару перестала посещать свой особняк в Ялте

Певица София Ротару перестала посещать свой особняк площадью порядка 400 кв.м, который находится в Ялте. Там знаменитость не видели в течение последних пяти лет.
София Ротару перестала посещать свой особняк в Ялте

По данным СМИ, недалеко от Ялты у Софии Ротару имеется особняк. Дом спрятан за высокой оградой, на территории установлены камеры видеонаблюдения, а само строение выделяется на фоне более скромных построек. Однако в последнее время как сам коттедж, так и прилегающий к нему участок кажутся несколько заброшенными. Соседи тоже признаются, что давно не видели артистку. В то же время в прошлом Ротару здесь проводила много времени, сама ухаживала за огородом и даже занималась консервацией, периодически отмечая в особняке дни рождения.
София Ротару перестала посещать свой особняк в Ялте

По утверждениям прессы, на ялтинском побережье в Крыму у звезды также имеется дорогостоящая гостиница Villa Sofia. Чтобы получить возможность жить в отеле, придется предварительно забронировать номер, поскольку место пользуется большим спросом.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:24

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