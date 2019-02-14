София Ротару перестала посещать свой особняк в Ялте





По данным СМИ, недалеко от Ялты у Софии Ротару имеется особняк. Дом спрятан за высокой оградой, на территории установлены камеры видеонаблюдения, а само строение выделяется на фоне более скромных построек. Однако в последнее время как сам коттедж, так и прилегающий к нему участок кажутся несколько заброшенными. Соседи тоже признаются, что давно не видели артистку. В то же время в прошлом Ротару здесь проводила много времени, сама ухаживала за огородом и даже занималась консервацией, периодически отмечая в особняке дни рождения.По утверждениям прессы, на ялтинском побережье в Крыму у звезды также имеется дорогостоящая гостиница Villa Sofia. Чтобы получить возможность жить в отеле, придется предварительно забронировать номер, поскольку место пользуется большим спросом.