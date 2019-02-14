АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA запустит новый телескоп для изучения происхождения Вселенной
EUR 74.39 USD 65.68
Курс валют на 14.02.2019

Королевский биограф Роберт Джобсон уверен, что принц Чарльз помирил Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Королевский биограф Роберт Джобсон в одном из интервью высказал свою уверенность в том, что принц Чарльз помирил Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сделал это принц Уэльский на рождественские праздники.

Королевский биограф Роберт Джобсон уверен, что принц Чарльз помирил Кейт Миддлтон и Меган Маркл

В зарубежных СМИ практически ежедневно появляется информация о конфликтах между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Роберт Джобсон решил высказать свое мнение по данному поводу. Королевский биограф уверен, что все неприятные ситуации между герцогиней Кембриджской и герцогиней Сассекской остались в прошлом. По его мнению, королевских особ помирил принц Уэльский. Также Роберт Джобсон уверен, что в слухах о конфликтах между ними есть доля правды.

Королевский биограф Роберт Джобсон уверен, что принц Чарльз помирил Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Биограф считает, что возможно, между герцогиней Кембриджской и герцогиней Сассекской было недопонимание. Но на рождественские праздники принцу Чарльзу удалось сделать так, чтобы королевские особы забыли про ссоры и простили друг другу все обиды.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Дмитрия Диброва Полина целый
Анне Герман могло бы исполниться 83
Авто из массового сегмента обогнали по
Лидия Федосеева-Шукшина и другие звезды
Ученые: Земля погибнет от выброшенного
Анастасия Волочкова в День святого
Силуанов сравнил санкции США против
Житель штата Нью-Джерси запечатлел на
Королевский биограф Роберт Джобсон
Юрий Лоза вступился за рассказавшую о
Татьяна Буланова прокомментировала
Психологи дали рекомендации потерявшим
София Ротару перестала посещать свой
Четыре главные ошибки в отношениях
Для концерта в Таганроге Ани Лорак
Стас Костюшкин любя называет жену
Роскошная версия BMW 5-Series признана
Роскачество не нашло качественных
Лера Кудрявцева примерила образ актрисы
Росавтодор покроет российские дороги
Эксперты назвали список самых
Светлану Ходченкову назвали копией
Картины в Третьяковской галерее
В День влюбленных Максим Галкин
Дэвиду Бекхэму грозит суд за разговор
Психолог дал советы одиноким людям на
Татьяна Васильева согласилась на
Роспотребнадзор хочет перенять опыт
Вера Брежнева рассказала фанатам о
Пользователи Сети назвали самой
Просмотреть все новости