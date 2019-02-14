Королевский биограф Роберт Джобсон уверен, что принц Чарльз помирил Кейт Миддлтон и Меган Маркл





В зарубежных СМИ практически ежедневно появляется информация о конфликтах между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Роберт Джобсон решил высказать свое мнение по данному поводу. Королевский биограф уверен, что все неприятные ситуации между герцогиней Кембриджской и герцогиней Сассекской остались в прошлом. По его мнению, королевских особ помирил принц Уэльский. Также Роберт Джобсон уверен, что в слухах о конфликтах между ними есть доля правды.Биограф считает, что возможно, между герцогиней Кембриджской и герцогиней Сассекской было недопонимание. Но на рождественские праздники принцу Чарльзу удалось сделать так, чтобы королевские особы забыли про ссоры и простили друг другу все обиды.