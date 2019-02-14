Стас Костюшкин любя называет жену Дельфиненком

На своей страничке в Instagram Костюшкин опубликовал романтичную фотографию со своей женой Юлией. Он рассказал об их отношениях, а также о том, как влюбленные ласково называют друг друга. Певец поделился, что называет возлюбленную Дельфиненком уже более 15-ти лет, еще с начала отношений. Именно поэтому накануне праздника пара посетила Москвариум, где состоялось эксклюзивное представление с участием дельфинов специально для влюбленных.Стас Костюшкин признался, что было тяжело сдерживать эмоции от увиденного. Он также попросил подписчиков, которые скептически относятся к этому празднику, не пытаться его переубедить, так как ему с дельфинами виднее.