Стас Костюшкин любя называет жену Дельфиненком
На своей страничке в Instagram Костюшкин опубликовал романтичную фотографию со своей женой Юлией. Он рассказал об их отношениях, а также о том, как влюбленные ласково называют друг друга. Певец поделился, что называет возлюбленную Дельфиненком уже более 15-ти лет, еще с начала отношений. Именно поэтому накануне праздника пара посетила Москвариум, где состоялось эксклюзивное представление с участием дельфинов специально для влюбленных.
Стас Костюшкин признался, что было тяжело сдерживать эмоции от увиденного. Он также попросил подписчиков, которые скептически относятся к этому празднику, не пытаться его переубедить, так как ему с дельфинами виднее.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Дельфинёнок » именно так я называл Юльку @karapylka пятнадцать лет назад, когда наши отношения только начинались. За эти годы , как мы только друг друга не называли , но ближе всего мне конечно остался Дельфинёнок. Вот и решил я пробудить в себе романтика и пригласить любимую в предверии 14 февраля, в @moskvarium_official . Заранее договорился с великолепными профессионалами ( дельфинами ясно дело) , которые специально для нас разыграли спектакль, повествующий о нашей первой встрече . В результате, все в шоке , мы с @karapylka в слезах , а дельфины успокаивали нас и целовали в нос . P.S НЕ ПИШИТЕ МНЕ , ЧТО ЭТО НЕ ПРАЗДНИК и ВСЕ ТАКОЕ , НАМ С ДЕЛЬФИНАМИ ВИДНЕЕ !!! ❤️❤️❤️😍😍😍😍#стаскостюшкин #карапулька#готовлювалентинку #москвариум🐠🐟🐬🐳#моквариумнавднх #шоу#кругосветноепутешествие #костки#дельфины#деньсвятоговалентина❤