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Психологи дали рекомендации потерявшим супруга вдовам

Психологи дали рекомендации женщинам, потерявшим супруга, как справиться с депрессией. Отвлечься от негативных мыслей помогают спорт, новые увлечения и благотворительность.
Психологи дали рекомендации потерявшим супруга вдовам

Психологи составили список рекомендаций для вдов, переживающих утрату мужа или возлюбленного. Согласно статистике, каждый год в мире не менее миллиона людей хоронят своих партнёров. 90 процентов составляют женщины, которым часто весьма непросто справиться с депрессией и глубокой тоской по мужьям. Иногда вдовы испытывают иррациональное чувство вины за безвременную утрату супруга, однако психологи утверждают, что такие мысли необходимо отгонять.

Чтобы войти в привычный распорядок жизни, нужно отвлечься от постоянной тоски. В этом себя прекрасно зарекомендовали новые интересные хобби. Хотя негативные эмоции вредны, прятать их внутри не стоит.

Со временем вдовы начинают забывать умерших мужей, но бояться этого не нужно. Часто отпустить ситуацию помогает завершение тех дел, над которыми работал партнёр, но так и не успел закончить. Прекрасными источниками позитивных чувств являются благотворительность, помощь нуждающимся, и заведение нового домашнего питомца.

Поднять уровень гормона радости поможет спорт или фитнес. По мнению психологов, основная цель каждой женщины - это научиться жить и ценить каждый миг.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:30

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