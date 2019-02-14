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Роскачество не нашло качественных пельменей в магазинах России

Глава Роскачества Максим Протасов заявил о том, что в результате проверки ни одна из марок пельменей, продающихся в российских магазинах, не была удостоена «Знака качества». Чаще всего проверяющие эксперты сталкивались с тем, что содержимое упаковки не соответствовало составу продукции.
Роскачество не нашло качественных пельменей в магазинах России

По сообщению общественно-политического журнала «Политэксперт», всего было проверено 48 марок пельменей. В некоторых из них вместо мяса говядины и свинины, указанного в составе, было найдено куриное мясо. В двух марках количество антибиотиков превышало допустимую норму.

Несмотря на то, что ни одна марка не получила «Знака качества» РФ глава ведомства все же увидел позитивные моменты. Так, производители постепенно меняют систему контроля и поставщиков, это позволяет им приблизиться к необходимой норме. Максим Протасов добавил, что производители пельменей должны честно вести бизнес и не обманывать потребителей, чтобы продолжать оставаться на рынке.



 
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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00

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