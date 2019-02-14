Четыре главные ошибки в отношениях могут убить любовь





Влюбленные в начале отношений, как правило, не замечают негативных качеств объекта обожания, или стараются не обращать на них внимания. Это очень большая ошибка, так как идеализация партнера со временем проходит, что изменяет мнение о любви и совместной жизни пары.После этого периода пара сталкивается с неприятными проявлениями, замечая, как вторая половина изменилась. По мнению психологов, партнер пытается изменить мужа (жену). Но такой ловушки можно избежать, разделяя проходящее и настоящее, понимая: каждый имеет право быть таким, каким он хочет, и каким есть.Вторая распространенная ошибка: обвинение близкого человека в безразличии и бессердечности. В таком случае стоит рассматривать альтернативное объяснение поведения избранника, совершившего обидное действие. Ситуацию нужно обсудить, отмалчиваться не следует - это только усугубит проблему.Партнеры иногда могут говорить оскорбительные фразы, способные разрушить любовь. Некоторые супруги склонны к прямоте и бестактности. Если возлюбленный оказался таким, не надо зацикливаться на его словах и реагировать на это спокойнее.Часто пара чувствует себя застрявшей и бессильной в отношениях, ошибочно полагая, что романтика прошла, но нужно быть вместе из-за стабильности или привычки. Однако такое мнение всего лишь видимость, далекая от действительности.Когда один из партнеров, что-то меняет в себе лучшую сторону, то это положительно влияет на характер отношений. Психологи рекомендуют внимательнее относится к поведению любимого человека и стараться понять его, а не начинать ненужные выяснения.