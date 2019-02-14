Дэвиду Бекхэму грозит суд за разговор по телефону за рулём машины

В ноябре 2018 года житель Лондона обратился в полицию, засняв видео, где Бекхэм за рулём своего Bentley за 200 тысяч фунтов разговаривает по телефону в центре города. Как пишет The Sun, рассмотрит дело спортсмена столичный британский суд Бромли 19 марта. Знаменитости предложили согласиться с обвинителем в письменной форме до начала заседаний, либо явиться на открытое слушание и оспорить слова свидетеля.Если последнему всё-таки удастся доказать преступление Бекхэма, тому могут дать 6 баллов по действующей в Великобритании шкале нарушений ПДД, либо взыскать штраф - 2 тысячи фунтов. Отметим, что в сентябре футболиста уже обвиняли в превышении скорости в районе Западного Лондона Паддингтон.Бекхэм набрал 59 миль в час, проигнорировав ограничение 40 миль в час. Спортсмену пришлось нанять адвоката за 10 тысяч фунтов в день, который и пришёл вместо него на заседание. Суд отклонил дело по техническим причинам.