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Дэвиду Бекхэму грозит суд за разговор по телефону за рулём машины

Дэвиду Бекхэму грозит очередной суд за разговор по телефону за рулём своей машины. Ранее футболиста обвиняли в превышении скорости.
Дэвиду Бекхэму грозит суд за разговор по телефону за рулём машины

В ноябре 2018 года житель Лондона обратился в полицию, засняв видео, где Бекхэм за рулём своего Bentley за 200 тысяч фунтов разговаривает по телефону в центре города. Как пишет The Sun, рассмотрит дело спортсмена столичный британский суд Бромли 19 марта. Знаменитости предложили согласиться с обвинителем в письменной форме до начала заседаний, либо явиться на открытое слушание и оспорить слова свидетеля.

Если последнему всё-таки удастся доказать преступление Бекхэма, тому могут дать 6 баллов по действующей в Великобритании шкале нарушений ПДД, либо взыскать штраф - 2 тысячи фунтов. Отметим, что в сентябре футболиста уже обвиняли в превышении скорости в районе Западного Лондона Паддингтон.

Бекхэм набрал 59 миль в час, проигнорировав ограничение 40 миль в час. Спортсмену пришлось нанять адвоката за 10 тысяч фунтов в день, который и пришёл вместо него на заседание. Суд отклонил дело по техническим причинам.



 
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Спорт
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:16

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