Татьяна Васильева согласилась на участие в шоу “Секрет на миллион” в надежде заработать





В программе “Секрет на миллион” Татьяна Васильева раскрыла много личных тайн, вспомнила о прошлых переживаниях и проблемах, а также ответила на главный вопрос, благодаря чему получила миллион. В интервью актриса призналась, что сцены из прошлого больше не делают ей больно, а на шоу она пришла ради дохода, что является частью ее профессии. Долгое время Васильева сомневалась, боясь, что программа окажется такой же, как большинство “чернушных” проектов на ТВ, но в итоге звезда не разочаровалась. Деньги ей необходимы в том числе на квартиру внукам.Татьяна Васильева призналась, что не таит обиды на бывшую невестку, которая очернила ее на телевидении, отмечая, что испытывает к ней жалость. Сейчас актриса видится с внуками, которым помогает финансово. Артистка поделилась, что с ней трудно дружить, а еще она “не выносит” людей, но заботится о близких.