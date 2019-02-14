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Татьяна Васильева согласилась на участие в шоу “Секрет на миллион” в надежде заработать

Отечественная актриса Татьяна Васильева призналась, что студию шоу “Секрет на миллион” посетила с целью заработать денег. Об этом звезда рассказала в интервью “Комсомольской правде”.
Татьяна Васильева согласилась на участие в шоу “Секрет на миллион” в надежде заработать

В программе “Секрет на миллион” Татьяна Васильева раскрыла много личных тайн, вспомнила о прошлых переживаниях и проблемах, а также ответила на главный вопрос, благодаря чему получила миллион. В интервью актриса призналась, что сцены из прошлого больше не делают ей больно, а на шоу она пришла ради дохода, что является частью ее профессии. Долгое время Васильева сомневалась, боясь, что программа окажется такой же, как большинство “чернушных” проектов на ТВ, но в итоге звезда не разочаровалась. Деньги ей необходимы в том числе на квартиру внукам.
Татьяна Васильева согласилась на участие в шоу “Секрет на миллион” в надежде заработать

Татьяна Васильева призналась, что не таит обиды на бывшую невестку, которая очернила ее на телевидении, отмечая, что испытывает к ней жалость. Сейчас актриса видится с внуками, которым помогает финансово. Артистка поделилась, что с ней трудно дружить, а еще она “не выносит” людей, но заботится о близких.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:05

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