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Сергей Шнуров презентовал стихотворение без нецензурных слов ко Дню Валентина

Сергей Шнуров на своей странице в Instagram поздравил всех влюбленных с Днем Валентина. Певец презентовал стихотворение без единого нецензурного слова.
Сергей Шнуров презентовал стихотворение без нецензурных слов ко Дню Валентина

Шнуров часто балует подписчиков в социальной сети новыми стихотворениями собственного сочинения. Обычно такая поэзия вызывает много критики, потому что знаменитость использует сквернословия, а также совсем не стесняется в высказываниях.

В светлый праздник – День Святого Валентина Шнуров решил порадовать поклонников новым произведением в не свойственной ему манере. Певец поздравил всех причастных к событию стихотворением, не употребив ни одного бранного слова. Фотографию для поздравительного поста он выбрал весьма оригинальную. На ней изображен мужчина, который «отдыхает» в цветочной клумбе.

Пользователи в Instagram поддержали шуточный тон публикации и по достоинству оценили творчество Шнурова.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:38

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