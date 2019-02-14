Сергей Шнуров презентовал стихотворение без нецензурных слов ко Дню Валентина

Шнуров часто балует подписчиков в социальной сети новыми стихотворениями собственного сочинения. Обычно такая поэзия вызывает много критики, потому что знаменитость использует сквернословия, а также совсем не стесняется в высказываниях.В светлый праздник – День Святого Валентина Шнуров решил порадовать поклонников новым произведением в не свойственной ему манере. Певец поздравил всех причастных к событию стихотворением, не употребив ни одного бранного слова. Фотографию для поздравительного поста он выбрал весьма оригинальную. На ней изображен мужчина, который «отдыхает» в цветочной клумбе.Пользователи в Instagram поддержали шуточный тон публикации и по достоинству оценили творчество Шнурова.