Ирина Салтыкова показала в Instagram своего "внука"

На своей странице в социальной сети Салтыкова в очередной раз похвасталась своим домашним любимцем внушительных размеров. Пёс Шарик живёт на два дома и путешествует вместе с хозяевами. Так, французская белая овчарка успела побывать в Париже, когда летела в Москву.Собаку обожает дочь Салтыковой Алиса, а сама артистка называет её своим внуком. Впрочем, поклонники звезды считают, что ей рано становиться бабушкой, ведь выглядит их кумир молодо и прекрасно.Напомним, что Салтыкова продолжает давать концерты и активно продвигает в шоубизнес свою взрослую дочь. Алиса получала образование в Швейцарии и Франции, но местом проживания выбрала Лондон. На сегодняшний день певица выступает в клубах и на частных вечеринках.Записав песню на русском языке, она надеется покорить отечественные чарты. Также Салтыкова-младшая пишет прозу и стихи. Её пение очень любит Шарик. Знаменитость показывала, как увлечённо пёс слушает вокал хозяйки.