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Ирина Салтыкова показала в Instagram своего "внука"

Ирина Салтыкова показала подписчикам в Instagram своего "внука". Так исполнительница называет огромную пиренейскую овчарку Шарика.
Ирина Салтыкова показала в Instagram своего "внука"

На своей странице в социальной сети Салтыкова в очередной раз похвасталась своим домашним любимцем внушительных размеров. Пёс Шарик живёт на два дома и путешествует вместе с хозяевами. Так, французская белая овчарка успела побывать в Париже, когда летела в Москву.

Собаку обожает дочь Салтыковой Алиса, а сама артистка называет её своим внуком. Впрочем, поклонники звезды считают, что ей рано становиться бабушкой, ведь выглядит их кумир молодо и прекрасно.

Напомним, что Салтыкова продолжает давать концерты и активно продвигает в шоубизнес свою взрослую дочь. Алиса получала образование в Швейцарии и Франции, но местом проживания выбрала Лондон. На сегодняшний день певица выступает в клубах и на частных вечеринках.

Записав песню на русском языке, она надеется покорить отечественные чарты. Также Салтыкова-младшая пишет прозу и стихи. Её пение очень любит Шарик. Знаменитость показывала, как увлечённо пёс слушает вокал хозяйки.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:19

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