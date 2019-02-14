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Вера Брежнева в День святого Валентина поделилась снимком с Константином Меладзе

Вера Брежнева в День святого Валентина решила поделиться с поклонниками трогательным снимком, для которого она позирует с Константином Меладзе. Соответствующий пост появился на странице 37-летней экс-участницы “ВИА Гры” в Instagram.
Вера Брежнева в День святого Валентина поделилась снимком с Константином Меладзе

Вера Брежнева достаточно редко говорит о своей личной жизни. Даже после того, как стало известно о ее свадьбе с Константином Меладзе, певица редко упоминает о муже открыто и почти не выкладывает совместные фото. Однако в честь Дня святого Валентина известная певица решила опубликовать снимок в компании супруга, где они позируют спиной к камере. На черно-белом кадре Меладзе целует экс-солистку “ВИА Гры”, а рядом артистка нарисовала сердце. “Люди, любите друг друга”, — обратилась Брежнева к подписчикам.

В комментариях поклонники Веры Брежневой умилились такому проявлению чувств, отметив, что певица и Константин Меладзе кажутся замечательной парой. Фолловеры начали поздравлять певицу в ответ, однако не обошлось и без хейтеров, высказавшихся о разнице в возрасте между супругами.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:49

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