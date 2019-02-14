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Airbus завершает производство пассажирских самолетов A380

Компания Airbus уведомила о намерении официально завершить процесс выпуска лайнеров A380. Последние имеют статус одних из крупнейших из доступных серийных самолетов.
Airbus завершает производство пассажирских самолетов A380

Сотрудники Airbus пояснили, что решение свернуть производство A380 обусловлено заметным сокращением профиля заказов на указанный вид судов. Компания намеревается выполнить свои обязательства перед уже имеющимися заказчиками, после чего поставки лайнера будут официально остановлены. Случится это, как предполагается, уже в 2021 году.

В пресс-релизе Airbus уточняется, что производитель продолжат предоставлять техподдержку находящимся в эксплуатации самолетам. Кроме того, в течение двух лет компании предоставит еще 14 лайнеров A380 для дубайского предприятия Emirates. Airbus A380, по данным портала “Слово и Дело”, считается крупнейшим серийным пассажирским авиалайнером.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:25

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