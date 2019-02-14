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Ученые: Горячая ванна дает эффект физических упражнений

В Университете Лафборо, ученые провели исследование. Научные работники выяснили, что прием ванны с горячей водой дает такой же эффект, как и физическая нагрузка.

Ученые: Горячая ванна дает эффект физических упражнений

В исследовании участвовали 10 добровольцев, которые страдали ожирением, их разделили на несколько групп. Первые 5 участников принимали ванну, заполненную водой с температурой примерно в 39°C, продолжительность составляла 15 минут. Люди из 2-ой группы, просто сидели в помещении, температура в котором составляла 27°C. У добровольцев были взяты образцы крови до и после процедуры, а также измерялось давление. Через 3 дня испытуемых поменяли местами и это помогло выяснить, что после принятия горячей ванны повысилась переработка глюкозы тканями, а также давление стало ниже.

Потом добровольцы прошли еще 10 процедур. Первые 5 сеансов продолжались около 40 минут, а последние примерно 1 час, после чего стало ясно, что в крови снизился уровень сахара и маркеры воспалительных процессов. Ученые уверяют, что подобных результатов можно достигнуть занимаясь спортом.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:40

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