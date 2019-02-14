Ученые: Горячая ванна дает эффект физических упражнений





В исследовании участвовали 10 добровольцев, которые страдали ожирением, их разделили на несколько групп. Первые 5 участников принимали ванну, заполненную водой с температурой примерно в 39°C, продолжительность составляла 15 минут. Люди из 2-ой группы, просто сидели в помещении, температура в котором составляла 27°C. У добровольцев были взяты образцы крови до и после процедуры, а также измерялось давление. Через 3 дня испытуемых поменяли местами и это помогло выяснить, что после принятия горячей ванны повысилась переработка глюкозы тканями, а также давление стало ниже.Потом добровольцы прошли еще 10 процедур. Первые 5 сеансов продолжались около 40 минут, а последние примерно 1 час, после чего стало ясно, что в крови снизился уровень сахара и маркеры воспалительных процессов. Ученые уверяют, что подобных результатов можно достигнуть занимаясь спортом.