РПЦ предлагает уравнять права ребёнка и эмбриона в России





На заседании рабочей группы в Госдуме, где обсуждалось выведение абортов из ОМС, подняли вопрос о наделении эмбрионов человека и нерождённых плодов законодательными правами. Ксения Чернега порекомендовала правительству России обратить внимание на охрану будущих детей ещё в утробе матери и включить соответствующую формулировку в федеральный закон. Также рабочая группа заинтересована в исключении из обязательного медстрахования абортов.Начались заседания после высказывания патриарха Кирилла о том, что избавление от эмбриона по медицинским показаниям аналогично "уничтожению личности", а инвалидов призывали убивать только в гитлеровской Германии. Также губернатор в Пензенской области под угрозой увольнения поручил подчинённым уговаривать беременных женщин отказаться делать аборт.В Якутии, Приморье и Рязанской области с одобрением Минздрава временно ввели запрет на аборты в рамках 4-дневной "просветительской" акции. В 2018-м женщине из Старого Оскола отказались прервать беременность без подписи священнослужителя.