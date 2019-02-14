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Эксперты спрогнозировали излишек бензина на рынке России в 2019 году

Из-за работы новых нефтеперерабатывающих заводов количество продукции увеличилось. Эксперты спрогнозировали излишек бензина на российском рынке в 2019 году.

Эксперты спрогнозировали излишек бензина на рынке России в 2019 году

В некоторых регионах России за время работы усовершенствованных заводов по переработке топлива уже наблюдается рост производительности. За прошедший год количество бензина в этих местностях увеличилось на 2 миллиона тонн. По прогнозам экспертов, с началом работы еще нескольких предприятий можно будет заметить рост производства топлива еще на 3 миллиона тонн в течение 7 лет.

На сегодняшний день исследователи российского рынка уже отмечают повышенный рост количества бензина, который со временем будет только увеличиваться. Проблема заключается в разности производительности и потребности. Спрос на топливо пока не достиг уровня его объема.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:26

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