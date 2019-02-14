В Усолье-Сибирском родители дважды хоронили сына из-за ошибки работника морга





Допущенная ошибка была выявлена самим санитаром, но уже после похорон. Сотрудник морга поехал на кладбище, чтобы оповестить работников, а они впоследствии предупредили родителей покойного, когда те на следующий день пришли поминать сына.Возмущенные родители написали в полицию заявление. Двойные похороны привели к ухудшению состояния здоровья. Санитар, совершивший ошибку, вину свою не отрицал, обязался выплатить назначенный судом штраф в размере 71 000 рублей, и попросил прощения у родственников покойного.