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В Усолье-Сибирском родители дважды хоронили сына из-за ошибки работника морга

В Усолье-Сибирском сотрудник морга допустил ошибку при выдаче тела умершего сына семейной паре, из-за чего родителям пришлось дважды хоронить своего ребенка. Молодой человек страдал от тяжелой болезни, поэтому после смерти ему пришлось наложить грим на лицо, это и послужило причиной, из-за которой были перепутаны тела.
В Усолье-Сибирском родители дважды хоронили сына из-за ошибки работника морга

Допущенная ошибка была выявлена самим санитаром, но уже после похорон. Сотрудник морга поехал на кладбище, чтобы оповестить работников, а они впоследствии предупредили родителей покойного, когда те на следующий день пришли поминать сына.

Возмущенные родители написали в полицию заявление. Двойные похороны привели к ухудшению состояния здоровья. Санитар, совершивший ошибку, вину свою не отрицал, обязался выплатить назначенный судом штраф в размере 71 000 рублей, и попросил прощения у родственников покойного.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:55

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