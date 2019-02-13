



Создатель собственной ЧВК известен под псевдонимом «Мартин». Отдел расследований Федерального агентства новостей собрало немало материалов, посвященных этой незаурядной личности. Оказалось, что Рэнето уже не единожды бывал на Мадагаскаре. В прошлый раз он прибыл в страну в момент президентских выборов. Что удивительно, в ходе голосования были замечены многочисленные вмешательства извне.На арест французского гражданина был выдан ордер – он обвиняется по одиннадцати пунктам. Среди предполагаемых преступлений Рэнеро значатся такие, как поджог, убийства и другие серьезные статьи. Обвиняемый оказался под защитой французского посольства. Благодаря договоренностям между Францией и Мадагаскаром Рэнето был вывезен на родину.Президент ЦАР выдвинул обвинения в адрес Рэнето, который подозревается в совершении теракта в соборе Фатима. Инцидент унес 26 жизней. Рэнето отреагировал тогда на своей личной странице в социальной сети Facebook, написав, что имел связь с «оппозиционными» силами с целью понять причины нестабильной ситуации в ЦАР». Профиль был удален, однако скриншоты оказались в распоряжении ФАН. Известно, что также за время пребывания в ЦАР мужчина поддерживал контакты с оппозиционными вооруженными формированиями.Кроме соучастия в организации теракта, Кристофа Рэнето обвиняют в связях с Альфредом «Рэмбо» Йекатомом. Последний был передан властями ЦАР Международному уголовному суду, который занимается расследованием преступлений, совершённых в ходе гражданской войны в Центральноафриканской Республике.Попавший в поле зрения СМИ Кристоф «Мартин» Рэнето, обладающий обширными связями по всему континенту, может оказаться тем самым связным, которого уже давно ищут следователи. В настоящее время обстоятельства гибели в ЦАР российских журналистов – Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля устанавливает следствие. Журналисты были убиты в ЦАР летом прошлого года.