Загадочного Мартина из ЦАР «изгнали» во Францию
Раскрыта личность загадочного Мартина, который оказался сотрудником французской спецслужбы и бывшим советником экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Кристофа Ренето задержали в столице Мадагаскара. Инцидент зафиксирован в ночь на 5 февраля.
Создатель собственной ЧВК известен под псевдонимом «Мартин». Отдел расследований Федерального агентства новостей собрало немало материалов, посвященных этой незаурядной личности. Оказалось, что Рэнето уже не единожды бывал на Мадагаскаре. В прошлый раз он прибыл в страну в момент президентских выборов. Что удивительно, в ходе голосования были замечены многочисленные вмешательства извне.
На арест французского гражданина был выдан ордер – он обвиняется по одиннадцати пунктам. Среди предполагаемых преступлений Рэнеро значатся такие, как поджог, убийства и другие серьезные статьи. Обвиняемый оказался под защитой французского посольства. Благодаря договоренностям между Францией и Мадагаскаром Рэнето был вывезен на родину.
Президент ЦАР выдвинул обвинения в адрес Рэнето, который подозревается в совершении теракта в соборе Фатима. Инцидент унес 26 жизней. Рэнето отреагировал тогда на своей личной странице в социальной сети Facebook, написав, что имел связь с «оппозиционными» силами с целью понять причины нестабильной ситуации в ЦАР». Профиль был удален, однако скриншоты оказались в распоряжении ФАН. Известно, что также за время пребывания в ЦАР мужчина поддерживал контакты с оппозиционными вооруженными формированиями.
Кроме соучастия в организации теракта, Кристофа Рэнето обвиняют в связях с Альфредом «Рэмбо» Йекатомом. Последний был передан властями ЦАР Международному уголовному суду, который занимается расследованием преступлений, совершённых в ходе гражданской войны в Центральноафриканской Республике.
Попавший в поле зрения СМИ Кристоф «Мартин» Рэнето, обладающий обширными связями по всему континенту, может оказаться тем самым связным, которого уже давно ищут следователи. В настоящее время обстоятельства гибели в ЦАР российских журналистов – Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля устанавливает следствие. Журналисты были убиты в ЦАР летом прошлого года.
Создатель собственной ЧВК известен под псевдонимом «Мартин». Отдел расследований Федерального агентства новостей собрало немало материалов, посвященных этой незаурядной личности. Оказалось, что Рэнето уже не единожды бывал на Мадагаскаре. В прошлый раз он прибыл в страну в момент президентских выборов. Что удивительно, в ходе голосования были замечены многочисленные вмешательства извне.
На арест французского гражданина был выдан ордер – он обвиняется по одиннадцати пунктам. Среди предполагаемых преступлений Рэнеро значатся такие, как поджог, убийства и другие серьезные статьи. Обвиняемый оказался под защитой французского посольства. Благодаря договоренностям между Францией и Мадагаскаром Рэнето был вывезен на родину.
Президент ЦАР выдвинул обвинения в адрес Рэнето, который подозревается в совершении теракта в соборе Фатима. Инцидент унес 26 жизней. Рэнето отреагировал тогда на своей личной странице в социальной сети Facebook, написав, что имел связь с «оппозиционными» силами с целью понять причины нестабильной ситуации в ЦАР». Профиль был удален, однако скриншоты оказались в распоряжении ФАН. Известно, что также за время пребывания в ЦАР мужчина поддерживал контакты с оппозиционными вооруженными формированиями.
Кроме соучастия в организации теракта, Кристофа Рэнето обвиняют в связях с Альфредом «Рэмбо» Йекатомом. Последний был передан властями ЦАР Международному уголовному суду, который занимается расследованием преступлений, совершённых в ходе гражданской войны в Центральноафриканской Республике.
Попавший в поле зрения СМИ Кристоф «Мартин» Рэнето, обладающий обширными связями по всему континенту, может оказаться тем самым связным, которого уже давно ищут следователи. В настоящее время обстоятельства гибели в ЦАР российских журналистов – Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля устанавливает следствие. Журналисты были убиты в ЦАР летом прошлого года.
В мире
Добавил: admin Вчера, 23:51